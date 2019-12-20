Edirne'de 169 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de 169 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Edirne'de 169 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Edirne'de illegal yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 169 yabancı uyruklu yakalandı.

Edirne'de 169 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de illegal yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 169 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Uzunköprü, İpsala, Enez ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Bangladeş, Fas, Afganistan, Suriye ve Pakistan uyruklu 169 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:48 Kaynak: AA
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