Son Dakika Haberleri: Edirne'de 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

28 dakika önce

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.


Meriç ilçesinde yapılan denetimlerde, Fas, Pakistan ve Afganistan uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı.


Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:00 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uludağ'a Çıkmak İçin Teleferiği Tercih Eden Tatilciler Uzun Kuruklar Oluşturdu Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cüneyt Özdemir'in Sorusu Karşısında Ara Vermek İstedi

Çayda Cesedi Bulunan Kadının, Bir Süre Önce Boşandığı Ortaya Çıktı Başkan Bayraktar: Afetlerden Etkilenen Çiftçilerin Hasar Tespitleri Acilen Yapılmalı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 13:28:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]