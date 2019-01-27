Edirne'de 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı
28 dakika önce
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. Meriç
ilçesinde yapılan denetimlerde, Fas
, Pakistan
ve Afganistan
uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:00 Kaynak: AA
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