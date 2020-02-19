Edirne'de 173 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 173 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 173 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 173 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 173 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.


Uzunköprü ve Enez ilçesi ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Suriye, Pakistan, Afganistan, Mısır, Libya ve Fas uyruklu 173 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:00 Kaynak: AA
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