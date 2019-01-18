Son Dakika Haberleri: Edirne'de 174 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 174 Düzensiz Göçmen Yakalandı

25 dakika önce

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 174 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 174 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 174 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Meriç ve Keşan, Havsa, Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy, Küçükdöllük, Kemalköy ve Orhaniye köylerinde yapılan denetimlerde, Fas, Filistin, Bangladeş, Sri Lanka, Afganistan ve Tunus uyruklu 174 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:15 Kaynak: AA

Edirne Jandarma Komutanlığı, Edirne, Güncel
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