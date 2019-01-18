Edirne'de 174 Düzensiz Göçmen Yakalandı
25 dakika önce
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 174 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 174 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. İpsala
, Meriç
ve Keşan
, Havsa
, Uzunköprü
ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy, Küçükdöllük, Kemalköy
ve Orhaniye
köylerinde yapılan denetimlerde, Fas
, Filistin
, Bangladeş
, Sri Lanka
, Afganistan
ve Tunus
uyruklu 174 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:15 Kaynak: AA
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