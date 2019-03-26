Edirne'de 176 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 176 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 176 düzensiz göçmen yakalandı.





54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.





Meriç, Uzunköprü ve İpsala ilçelerinde yapılan denetimlerde, Libya, Mısır, Afganistan, Cezayir, Fas, Filistin ve Eritre uyruklu 176 düzensiz göçmen yakalandı.





Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Piar Araştırma, 9 İlin Anket Sonuçlarını Yayınladı! Bursa'da CHP Yarışı Önde Götürüyor

İstanbul'da İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri 30-31 Mart'ta Tam Gün Açık Olacak

Genç Kızı Saçlarından Tutup Tekme Tokat Dövdüler, Dehşeti Kaydettiler

Çiftlik Bank İddianamesinin Detayları Ortaya Çıktı! Tosun, Binlerce Kişiyi Böyle Dolandırmış