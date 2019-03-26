Son Dakika Haberleri: Edirne'de 176 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 176 Düzensiz Göçmen Yakalandı

42 dakika önce

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 176 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 176 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 176 düzensiz göçmen yakalandı.


54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.


Meriç, Uzunköprü ve İpsala ilçelerinde yapılan denetimlerde, Libya, Mısır, Afganistan, Cezayir, Fas, Filistin ve Eritre uyruklu 176 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:37 Kaynak: AA

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