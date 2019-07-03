Son Dakika Haberleri: Edirne'de 176 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de 176 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 176 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 176 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 176 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

Uzunköprü ve Meriç ilçeleri ile sınır köylerindeki denetimlerde yakalanan Afganistan, Filistin, Fas, Mısır, Irak ve Suriye uyruklu 176 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:45 Kaynak: AA
Piyade, Edirne, Güncel
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