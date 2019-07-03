Edirne'de 176 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 176 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:45 Kaynak: AA
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 176 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. Uzunköprü
ve Meriç
ilçeleri ile sınır köylerindeki denetimlerde yakalanan Afganistan
, Filistin
, Fas
, Mısır
, Irak
ve Suriye
uyruklu 176 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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