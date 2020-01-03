Edirne'de 178 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de 178 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Edirne'de 178 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 178 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 178 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 178 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Meriç ilçesi ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Filistin, Fas, Mısır, Somali, Tunus ve Bangladeş uyruklu 178 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayıp üniversite öğrencisi genç kızın cesedi denizde bulundu
Ev değil sanki tamirhane! Çok sayıda parçalanmış motosiklet ve bisiklet ele geçirildi Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi

Son Dakika Haberleri
23:52 Selman Öğüt'ün Kemalistleri hedef alan sözleri sonrası canlı yayında birbirlerine girdiler! - Son Dakika
23:52 Devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
23:50 Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçması - 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
23:50 ABD, İran destekli Asaib Ehlil Hak örgütünü terör listesine aldı - Son Dakika
23:48 Kahramanmaraş'ta bir kişi parkta bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
20:48 ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 23:54:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de 178 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]