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Edirne'de "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" programı düzenlendi - Son Dakika

Edirne'de "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" programı düzenlendi

18.12.2021 10:44

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yurtlarından, topraklarından sürülmüş göçmenlerin yüzyıllardır olduğu gibi yine Anadolu topraklarına sığındıklarını söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yurtlarından, topraklarından sürülmüş göçmenlerin yüzyıllardır olduğu gibi yine Anadolu topraklarına sığındıklarını söyledi.

Edirne Göç İdaresi Müdürlüğünce, "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla Balkan Kongre Merkezi'nde program düzenlendi.

Rektör Tabakoğlu, burada yaptığı konuşmada, büyük medeniyetlerin kaderlerinin göçlerle değiştiğini belirtti.

Göçlerin bugün de devam ettiğini anlatan Tabakoğlu, "Osmanlı'nın çekildiği topraklar bugün kanıyor. Suriye, Irak, Kafkasya, Balkanlar patlamaya hazır bir bomba gibi, Afganistan, çoğu Müslüman. Bu coğrafya uzun süredir hiç hak etmediği acılarla baş başa. Yurtlarından sürülmüş, çocuklarının, gençlerinin bir geleceği olmayan, topraklarından bir umut var mı diye yollara düşmüş insanlar yine Anadolu'ya sığınıyorlar, yüzyıllardır olduğu gibi." diye konuştu.

Edirne Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan da ABD'nin göçlerle oluşan bir devlet olduğunu ancak bugün göçe yönelik farklı bir politika uygulandığını ifade etti.

Bazı devletlerin göçü insani değerlerle karşıladığını, bazılarının ise bunu bir tehlike olarak gördüğünü vurgulayan Erdoğan, "Düne kadar Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler az gelişmiş ya da sömürge ülkelerden göçmenleri sorgusuz, sualsiz kabul ediyordu." dedi.

Erdoğan, 1990'lardan sonra Avrupa'da göçmenlerin bir tehdit olarak algılanmaya başladığını dile getirdi.

İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ise göçün tüm dünyayı ilgilendiren, içinde birçok anlam ve yaşanmışlık barındıran derin bir hikaye olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi sunuldu.

Programa akademisyenler ve yabancı üniversite öğrencileri de katıldı.

Edirne'de 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü programı düzenlendi
Edirne'de 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü programı düzenlendi
Edirne'de 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü programı düzenlendi
Edirne'de 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü programı düzenlendi
Edirne'de 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü programı düzenlendi

Trakya Üniversitesi, Erhan Tabakoğlu, Aralık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de '18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü' programı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" programı düzenlendi - Son Dakika
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