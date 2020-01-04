Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Edirne'de illegal yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de illegal yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Havsa ilçesinde polis ekipleri şüphe üzerine iki aracı Hacıgazi Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığındaki Afganistan ve Pakistan uyruklu 13 kişi yakalandı.

Olayla ilgili O.B. ve O.Ç, gözaltına alındı.

Öte yandan jandarma ekipleri, Meriç ilçesinin Kadıdondurma köyü yakınlarında L.K'nın kullandığı araçta, Bangladeş uyruklu 5 düzensiz göçmen yakaladı.

Olayla ilgili L.K, gözaltına alındı.

Yakalanan 18 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Yunanistan, Edirne, Polis, Havsa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da ormanlık alanda dehşet: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Büyükçekmece'de otel odasında 2 kişi ölü bulundu Son dakika: Hafter askeri okula saldırdı: Ölü ve yaralılar var İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak

Son Dakika Haberleri
00:09 Kilis'te finallere hazırlanan üniversite öğrencilerine jest - Son Dakika
00:05 Tel Aviv'de sel felaketi: 2 ölü - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ocak 2020 - Son Dakika
00:00 Boşandığı eşinin sevgilisini öldüren kadın Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika
23:56 Son dakika: Hafter askeri okula saldırdı: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
22:14 İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 00:22:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]