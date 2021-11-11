Edirne'de 18 kilo eroin ele geçirildi; 2 gözaltı - Son Dakika

EDİRNE'de polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda 18 kilo 126 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada yurt dışına yüklü miktarda uyuşturucu götürüleceğini belirledi. Uyuşturucu taşınan aracı takibe alan polis, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmadan önce gümrük görevlileriyle birlikte yaptığı aramada 7 kilo 484 gram eroin ele geçirdi. Otomobil sürücüsü Y.H. ile yanındaki İ.K. gözaltına alındı. Operasyonu genişleten polis, Y.H.'nin evinde yaptığı aramalarda ise 10 kilo 642 gram eroin buldu.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.H. ile İ.K., 'Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.