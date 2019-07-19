Edirne'de 180 düzensiz göçmen yakalandı
39 dakika önce
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 180 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:38 Kaynak: AA
'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 180 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti. Enez
, Meriç
ve İpsala
ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde Pakistan
, Irak
, İran
, Suriye
, Filistin
ve Cezayir
uyruklu 180 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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