Son Dakika Haberleri: Edirne'de 1821 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Edirne'de 1821 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 1821 düzensiz göçmen yakalandı

42 dakika önce

Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 1821 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 1821 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 1821 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.


Enez, Keşan, Meriç, İpsala ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köyler ve tren garında yapılan denetimlerde, Fas, Mısır, Irak, İran, Afganistan, Pakistan, Libya ve Suriye uyruklu 1821 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:46 Kaynak: AA
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