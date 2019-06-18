Edirne'de 185 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 185 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:48 Kaynak: AA
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 185 düzensiz göçmen yakalandı.
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Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. Uzunköprü
, Enez
, Meriç
ve İpsala
ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde Mısır
, Cezayir
, Irak
, Libya
, Fas
, Afganistan
ve Pakistan
uyruklu 185 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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