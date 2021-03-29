Edirne'de 185 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de 185 şişe kaçak içki ele geçirildi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde ev ve araçta yapılan aramada 185 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde ev ve araçta yapılan aramada 185 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede yaşayan A.Ç.'nin kaçak alkollü içki sattığını tespit etti. Mahkemeden alınan kararla A.Ç.'nin belirlenen adresteki ev ve aracında arama yapıldı. Aramada 185 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi, A.Ç. gözaltına alındı. A.Ç., hakkında '5067 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.



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