Edirne'de 187 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de 187 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Edirne'de 187 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 187 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 187 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 187 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.


İpsala, Enez ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Fas, Afganistan, Bangladeş, Pakistan, Suriye, Irak ve Cezayir uyruklu 187 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alkollü araç kullanırken yakalanan şahıs, "Ben Türk delikanlısıyım" dedi ve aracıyla kaçtı
Alkol almadığı halde alkollü çıktı, ehliyetine 6 ay el konuldu Polis ekiplerinin yoğun çabası, sızıp kalan alkolik adamı uyandırmaya yetmedi Gözü dönmüş sapık, kadını takip edip evinin önünde taciz etti

Son Dakika Haberleri
16:46 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Libya tezkeresi) Ümit ediyoruz ki bu derece bir davete gerek... - Son Dakika
16:46 Mersin'de 6 ay önce sahte içkiden yoğun bakıma alınan kişi öldü - Son Dakika
16:45 PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 şehit törenle anıldı - Son Dakika
16:44 Ahlat'ta kar yağışı - Son Dakika
16:40 Çeşme'de yeni yıl coşkusu - Son Dakika
15:31 Siirt'te yıkılan bina yan yattı, yan binadaki vatandaşlar tahliye edildi - Son Dakika
15:00 Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 16:51:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de 187 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]