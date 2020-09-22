Edirne'de 1911 yılındaki salgında şehit olan askerler ve doktorlar anısına yaptırılan çeşme onarıldı - Son Dakika

EDİRNE'de 1911 yılında yaşanan kolera, tifo ve humma salgında şehit olan askerler ve 3 doktor anısına Dr. Rıfat Osman tarafından yaptırılan 'Asker Çeşmesi', valilik ve belediye tarafından onarılarak, koronavirüs salgını döneminde akar hale getirildi.

Edirne'de, tarihi Bedesten Çarşısı önünde bulunan ve 1911 yılında kentte yaşanan kolera salgını sırasında, halka tıbbi destek veren ve salgın nedeniyle şehit olan askerler ile göz doktoru Cevat Sami, Cerrah Mustafa Ethem ile tabip kimyager Mustafa Kazım anısına yaptırılan tarihi 'Asker Çeşmesi' için Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın talimatı ile harekete geçildi. Vali Canalp, Osmanlı'nın ilk radyoloji mütehassısı ve tarihçi Dr. Rıfat Osman tarafından yaptırılan çeşmenin bulunduğu alanın belediyeye ait olması nedeniyle, Belediye Başkanı Recep Gürkan'la görüşerek ortaklaşa bir çalışma başlattı. Tarihi Asker Çeşmesi ve bulunduğu alanda ekipler titiz bir çalışma gerçekleştirerek, çeşmenin yeniden akmasını sağladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından da çeşmenin bulunduğu alanda çevre düzenlemesi yapıldı.

474 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tarihi çeşmenin kitabesinde, 1911 yılının temmuz ayında başlayarak, 1912 yılının mayıs ayında son bulan büyük salgında koleradan 1070, lekeli tifodan 984 ve hummadan (dönek ateş) 501 hastanın hastaneye kaldırıldığı, hastalardan 1558'i tedavi edilerek kurtulduğu koleradan 58, lekeli tifodan 344 ve dönek ateşten 72 ölüm gerçekleştiği belirtiliyor. Kitabede, "Bu öldürücü salgın sırasında doktorlardan üç arkadaşımız lekeli tifoya yakalanarak şehit olup, ahirete göç etmişler ve bu çeşme şehit arkadaşlarımızın rahmet aracı olmak üzere inşa edilmiştir" deniliyor.