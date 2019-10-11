Son Dakika Haberleri: Edirne'de 196 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Edirne'de 196 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 196 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 196 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 196 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 196 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Ürdün, Afganistan, Cezayir, Filistin, Irak, Suriye, Bangladeş, Mısır ve İran uyruklu 196 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:48 Kaynak: AA
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