Edirne'de 196 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 196 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 196 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı. Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Ürdün, Afganistan, Cezayir, Filistin, Irak, Suriye, Bangladeş, Mısır ve İran uyruklu 196 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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