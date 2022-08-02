AUSCHWİTZ KAMPINDA ÖLDÜRÜLEN ROMANLAR İÇİN MERİÇ NEHRİ'NE ÇİÇEK BIRAKILDI

EDİRNE'de, 2 Ağustos 1944 yılında Auschwitz kampında hayatlarını kaybeden Romanlar anılarak, Meriç Nehri'ne rengarenk çiçeklerden oluşturulan çelenk ve Romanların uluslararası bayrağı bırakıldı.

Meriç Nehri kıyısında düzenlenen program, hayatlarını kaybeden Romanlar için 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Programa Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Gökhan Ilgaz, Edirne Kent Konseyi Başkanı Nihat Çolak ve yönetim kurulu üyeleri, Kent Konseyi Roman Çalışma Grubu Başkanı Turan Şallı ve grup üyeleri ile Roman vatandaşlar katıldı.

'BU BİR İNSANLIK SUÇU'

Etkinlikte konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Zafer,hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, "Bu yapılan etkinlik, inşallah sayenizde geleneksel hale gelir. Trakya Üniversitesi de bu konulara her zaman destek oldu" dedi.

Kent Konseyi Başkanı Nihat Çolak ise Romanların Edirne'de önemli bir nüfus yoğunluğu bulunduğunu vurguladı. Çolak, "Birçok zaman bayramlarında, neşeli günlerinde, sevinçlerinde hep beraber onlarla birlikte neşelerini, sevinçlerini paylaştık. Ancak bugün Roman insanlarının en üzücü günlerinden birisi. Bugün Porajmos diye tanımlanan Roman soykırımının 78'inci yıldönümü. 1944 Nazi Almanya'sında faşizmin bir gecede 3 bine yakın insanı, başta kadın, çocuk ve yaşlılar olmak üzere katlettiği bir gün. Tarihçilerin söylediğine göre, İkinci Dünya Savaşı'nda 200 ile 800 bin arasında Roman insan soykırıma maruz kaldı. Bu bir insanlık suçu, soykırım. Bu aslında faşizmin gerçek yüzü. Çünkü bu insanların hiçbir suçları yoktu. Sadece Roman oldukları için katledildiler. Bizler bu günü unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.

'TÜM ETNİK KİMLİKLERİN UĞRADIĞI SOYKIRIMLARI KINIYORUZ'

Kent Konseyi Roman Çalışma Grubu Başkanı Turan Şallı da 2-3 Ağustos 1944'te Nazi Almanyası tarafından 3 bin Romanın Auschwitz-Birkenau toplama kampında gaz odalarında katledildiğini söyledi. Şallı, "İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi rejimi ve işbirlikçilerin desteği ile 500 bin Roman ve Sinti'nin katledildiğinden söz edilmektedir. Bazı araştırmalara göre sayı 1,5 milyonu bulmaktadır. Maalesef halen Avrupa coğrafyasında soykırımları farklı hadiselerle görmekteyiz. 1992 yılında Srebrenitsa katliamında etnik kimliğinden dolayı 8 binden fazla Boşnak katledilmiştir. Hem de demokrasi ve insan haklarının merkezinde. Tüm etnik kimliklerin uğradıkları soykırımları kınıyor, devleti yönetenleri ve halkları, 'Soykırım insanlık suçudur' bilinci altında vicdanen duyarlı olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Şallı ve katılımcılar, Meriç Nehri'ne rengarenk çiçeklerden oluşturulan çelenk ve Romanların uluslararası bayrağını bıraktı.