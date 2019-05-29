Edirne'de 2 bin 513 adet kaçak parfüm ele geçirildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince bir araçta yapılan aramada 2 bin 513 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince bir araçta yapılan aramada 2 bin 513 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, 14 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında otoban gişeler mevkiinde, durumundan şüphelenilen B101BJD Romanya plakalı araç, Edirne KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada, şahıslara ait olduğu tespit edilen 2 bin 513 adet değişik marka ve gramajlarda gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan Y.E. ve M.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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