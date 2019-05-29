Son Dakika Haberleri: Edirne'de 2 bin 513 adet kaçak parfüm ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Edirne'de 2 bin 513 adet kaçak parfüm ele geçirildi

1 saat önce

Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince bir araçta yapılan aramada 2 bin 513 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de 2 bin 513 adet kaçak parfüm ele geçirildi, System.String[]
Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince bir araçta yapılan aramada 2 bin 513 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, 14 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında otoban gişeler mevkiinde, durumundan şüphelenilen B101BJD Romanya plakalı araç, Edirne KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada, şahıslara ait olduğu tespit edilen 2 bin 513 adet değişik marka ve gramajlarda gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan Y.E. ve M.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:28 Kaynak: İHA
Romanya, 14 Mayıs, Edirne Emniyet Müdürlüğü, Edirne, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Edirne'de kan donduran olay! Göğsünden 17 kez bıçakladı Annesini döven babasını öldürmüştü! Savcı "Ağır tahrik var" dedi 6 çocuk 15 torun sahibi cinsel istismar sanığı: Bana tuzak kurdular Mansur Yavaş, memurlara verdiği sosyal denge tazminatı sözünü tuttu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 12:49:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de 2 bin 513 adet kaçak parfüm ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]