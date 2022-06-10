Edirne'de 2 Bulgar iş adamını kaçırma girişimi güvenlik kamerasında

Edirne Kapıkule'de Bulgar 2 iş adamını kaçırma girişiminde bulunan 2 şüpheli kendilerini polis olarak tanıtıp, Bulgar vatandaşını kelepçelemek isteyince çıkan arbede sonucu çevredeki vatandaşların da yardımıyla arabayla kaçıp köye saklandılar, köy halkı tedirgin olurken Jandarma ise köyü ablukaya alarak her yerde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na yakın bir dinlenme tesisinde meydana geldi.

İddiaya göre, Bulgar iş adamını takibe alarak İstanbul'dan Edirne'ye gelen 2 şüpheli Kapıkule güzergahında bulunan bir tesiste kendilerine polis süsü vererek kelepçe takma suretiyle alışveriş için yurda gelen Bulgar iş adamı P.N. ve D.Z'yi zorla kaçırmaya çalıştılar. İş adamlarını kaçırma girişimi ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada 2 şüpheliye direnen Bulgarlar otomobile binmemek için direndi. Çıkan arbedeye tesiste bulunan vatandaşların da müdahil olmasıyla birlikte linç edileceğini anlayan 2 şüpheli otomobille binerek kaçtı.