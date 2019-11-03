Son Dakika Haberleri: Edirne'de, 2 çocuk annesinin şüpheli ölümü
Son Dakika Güncel Edirne'de, 2 çocuk annesinin şüpheli ölümü

Edirne'de, 2 çocuk annesinin şüpheli ölümü

6 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, eşi tarafından evinin banyosunda hareketsiz halde bulunan 2 çocuk annesi Duygu Öztaç (30), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edirne'de, 2 çocuk annesinin şüpheli ölümü, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, eşi tarafından evinin banyosunda hareketsiz halde bulunan 2 çocuk annesi Duygu Öztaç (30), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Öztaç'ın vücudunda darp veya yara izine rastlanmadı.

Olay, saat 21.00 sıralarında İspat Cami Mahallesi Maydanoz Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. 2 çocuk annesi Duygu Öztaç, iddiaya göre işten eve gelen eşi tarafından banyoda hareketsiz halde yatarken bulundu. Eşinin ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Öztaç, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztaç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet Savcısı ve polis evde inceleme yaparken, Öztaç'ın vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanılmadığı bildirildi. Duygu Öztaç'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Edirne'de şüpheli ölüm: 2 çocuk annesi kadın banyoda hareketsiz halde yatarken bulundu
Ziya Selçuk, terör örgütünün tehdit ettiği Seçil öğretmen için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu Konya'da son 2 günde, 3 bebek ile 2 yaşındaki bir kız çocuğu terk edilmiş halde bulundu Şeyma Subaşı'ya kötü haber! İkinci Yargı Paketi'nde ömür boyu nafakaya son

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 06:25:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de, 2 çocuk annesinin şüpheli ölümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]