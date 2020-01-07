Edirne'de 2 DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de 2 DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika

Edirne'de 2 DEAŞ'lı yakalandı

6 saat önce

EDİRNE'de, jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda 2 DEAŞ şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne'de 2 DEAŞ'lı yakalandı, System.String[]

EDİRNE'de, jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda 2 DEAŞ şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken yakalanan ve teslim edildiği Edirne İl Göç İdaresi'nde 'DEAŞ terör örgütü' ile bağlantısı bulunduğu belirlenen Suriye uyruklu H.E., gözaltına alındı. H.E., işlemlerinin ardından Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Edirne Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda merkeze bağlı Değirmenyeni köyündeki çiftlikte çalışan ve 'DEAŞ terör örgütü' ile bağlantısı bulunduğu tespit edilen Kırgızistan uyruklu K.K. de yakalanarak, gözaltına alındı. K.K., işlemleri için emniyete götürüldü.


Jandarma, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile Sevda Demirel, evlilik kararı aldı
Ağırlığına teraziler dayanamıyordu, 256 kilodan 140 kiloya düştü Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı

Son Dakika Haberleri
00:15 İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı - Son Dakika
00:08 DHA YURT BÜLTENİ-23 - Son Dakika
00:07 ABD Savunma Bakanı Esper: "İran'ın bir şekilde karşılık vermesini bekliyoruz" - Son Dakika
00:07 DHA YURT BÜLTENİ-23 - Son Dakika
00:06 Sabiha Gökçen'de uçuşlar sabah normale dönecek - Son Dakika
22:03 Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Son Dakika
21:47 Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 00:19:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de 2 DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]