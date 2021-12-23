Edirne'de 2 FETÖ zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika

Edirne'de 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.C ve Y.C'yi yakaladı.
Kimlik kontrolünde, 2 şüphelinin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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