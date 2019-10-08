Son Dakika Haberleri: Edirne'de 2 günde 492 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de 2 günde 492 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 2 günde 492 düzensiz göçmen yakalandı

10 dakika önce

Edirne'de sınır birliklerinin yaptığı çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan toplam 492 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 2 günde 492 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de sınır birliklerinin yaptığı çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan toplam 492 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı göçle mücadele kapsamında Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde çalışma yaptı. 2 günlük sınır denetimleri kapsamında, Fas, Mısır, Sudan, Yemen, Ürdün, Somali, Afganistan, İran, Irak, Filistin, Pakistan ve Suriye uyruklu toplam 492 düzensiz göçmen yakalandı.


Göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - EDİRNE

Piyade, Edirne, Meriç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:16 Kaynak: İHA
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