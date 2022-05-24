Edirne'de 2 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Edirne'de 2 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı

24.05.2022 09:33
Edirne'de 2 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı

Edirne'de taşıdıkları çöp poşetinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de taşıdıkları çöp poşetinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma ve fiziki takip sonrasında, Havsa ilçesi yakınlarında ellerindeki çöp poşetiyle stabilize yolda yürüyen şüpheliler C.B. ve S.Ö'yi durdurdu.

Kontrolde, çöp poşeti içerisinde 5 şeffaf poşete sarılmış 2 kilogram skunk ele geçirildi.

Uyuşturucuyu satmak için müşteri aradıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.

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Kastamonu'da uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı Kastamonu'da uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 2 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de 2 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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