Edinilen bilgiye göre, kendilerini sivil polis olarak tanıtan 2 şüpheli, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarındaki bir tesise girişte Bulgaristan vatandaşı D.Z'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de 2 kişiyi gasp etmeye çalışan şüpheliler aranıyor - Son Dakika

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