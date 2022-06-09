Edirne'de 2 kişiyi gasp etmeye çalışan şüpheliler aranıyor

Edirne'de 2 kişiye gasp girişiminde bulundukları sırada vatandaşların tepkisinden korkarak kaçan şüpheliler aranıyor.
Edinilen bilgiye göre, kendilerini sivil polis olarak tanıtan 2 şüpheli, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarındaki bir tesise girişte Bulgaristan vatandaşı D.Z'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Sürücü D.Z. ile otomobilde bulunan P.N'ye kelepçe takmaya çalışan şüpheliler çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden kaçtı.
Jandarma ekipleri şüphelilerin kaçtığı aracı Geçkinli köyünde terk edilmiş şekilde buldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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