Edirne'de 2 tırın çarpıştığı kazada sürücü yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de 2 tırın çarpıştığı kazada sürücü yaralandı

15.09.2022 01:56
Edirne'de 2 tırın çarpıştığı kazada sürücü yaralandı

Edirne'de 2 tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Edirne'de 2 tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Ali Osman Çakır idaresindeki 39 ABV 316 plakalı çimento yüklü tır, Kapıkule Sınır Kapısı'na 4 kilometre kala aynı istikamette seyreden Mykola Buliha yönetimindeki CE 9607 BX plakalı plastik granül yüklü tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ali Osman Çakır, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tırda yüklü plastik granülün bir kısmı yola dökülürken, Kapıkule istikametine trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

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Kaynak: AA

Osman Çakır, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 2 tırın çarpıştığı kazada sürücü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Edirne'de 2 tırın çarpıştığı kazada sürücü yaralandı - Son Dakika
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