Son Dakika Haberleri: Edirne'de 2 ton 650 kilogram midye ele geçirildi
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Edirne'de 2 ton 650 kilogram midye ele geçirildi

6 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde toplanması ve satışı yasak 2 ton 650 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

Edirne'de 2 ton 650 kilogram midye ele geçirildi, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde toplanması ve satışı yasak 2 ton 650 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.S. yönetimindeki aracı, Bahçeköy'de durdurdu.

Araçta toplanması ve satışı yasak 2 ton 650 kilogram kum midyesi bulundu.

Sürücüye bin 332 lira ceza uygulanırken, midyeler denize bırakılmak üzere Keşan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bahçeköy, Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:42 Kaynak: AA
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