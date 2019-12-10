Edirne'de 2 ton 650 kilogram midye ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde toplanması ve satışı yasak 2 ton 650 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.S. yönetimindeki aracı, Bahçeköy'de durdurdu.

Araçta toplanması ve satışı yasak 2 ton 650 kilogram kum midyesi bulundu.

Sürücüye bin 332 lira ceza uygulanırken, midyeler denize bırakılmak üzere Keşan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.