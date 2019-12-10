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Edirne'de 2 ton 650 kilogram midye ele geçirildi
6 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde toplanması ve satışı yasak 2 ton 650 kilogram kum midyesi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:42 Kaynak: AA
Edirne'nin Keşan ilçesinde toplanması ve satışı yasak 2 ton 650 kilogram kum midyesi ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.S. yönetimindeki aracı, Bahçeköy'de durdurdu.
Araçta toplanması ve satışı yasak 2 ton 650 kilogram kum midyesi bulundu.
Sürücüye bin 332 lira ceza uygulanırken, midyeler denize bırakılmak üzere Keşan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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