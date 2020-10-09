2. Uluslararası Balkan Müzik Festivali başladı - Son Dakika

2. Uluslararası Balkan Müzik Festivali başladı

09.10.2020 18:13

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (TRAKSEV) düzenlenen 2. Uluslararası Balkan Müzik Festivali başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (TRAKSEV) düzenlenen 2. Uluslararası Balkan Müzik Festivali başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve protokol üyeleri İtalyan Kilisesi'nde düzenlenen festival kapsamında ressam Devrim Erbil'in resim sergisinin açılışını yaptı ve sergiyi gezdi.

Bakan Yardımcısı Yavuz, daha sonra festivalin açılışında yaptığı konuşmada, yurdun neresine gidilirse gidilsin üzerinde asırlardır yaşanan, yurt edinilen Anadolu ve Trakya'yı içine alan güzel coğrafyanın diğer coğrafyalardan sahip olduklarıyla, bilhassa tarihi ve kültürel değerleri ile her santimetrekaresinin ayrıştığını gördüğünü ifade etti.

Yavuz, festivale ev sahipliği yapan Edirne'nin tarihi ve kültürel önemine de değindi.

Trakya ve Balkanlar'da yaşayan vatandaşların ve dezavantajlı grupların topluma kazandırılmasını sağlamak yolunda da önemli bir misyonu kendilerine belirleyen TRAKSEV tarafından düzenlenen festivalin önemli bir kültürel varlığa da işlev kattığını vurgulayan Bakan Yardımcısı Yavuz, "Yıllardır atıl durumda kalan 168 yıllık İtalyan Kilisesi bugün itibarıyla bölgenin hak ettiği kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gerçekleşeceği bir mekan olma özelliğini de kazanmış oldu. Edirnemiz'e ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

3 dakikada biletleri tükenen tiyatroya daha çok oyun gelecek

Bakanlık olarak sanatın her alanının güçlendirilmesine, geliştirilmesine katkı sağlamanın yanında sanatçıları, 7'den 70'e sanata meraklı herkesi desteklemenin önemine inandıklarını her platformda vurguladıklarını ifade eden Yavuz, "Bu anlamda geçen yıl kasım ayında Edirnemiz'e kazandırdığımız Devlet Tiyatroları sahnemizin de şehrin kültür sanat hayatına ayrı ve özel bir katkısı olacağına inanıyorum. Satışa çıktıktan 3 dakika sonra oyunların biletlerinin tükendiğini öğrendim ve çok mutlu oldum. Bu anlamda anladık ki bu ilgiye karşı Edirne'ye daha fazla oyun için daha fazla ekip göndermemiz gerekecek." diye konuştu.

TRAKSEV Kurucu Başkanı ve klarnet virtüözü Serkan Çağrı da tüm dünyada etkili olan salgın dolayısıyla sanatın ve sanatçıların zor bir dönemden geçtiğini ifade etti.

Özverili çalışmalarla bu sürecin en kısa sürede atlatılacağına inandığını belirten Çağrı, "Kovid-19 tedbirlerini alarak bir nebzede olsa sanatı, sanatçıyı ve sanatseverleri motive etmek üzere bu yıl 2. kez düzenlediğimiz Uluslararası Balkan Müzik Festivali'ni sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Ardından Çağrı, desteklerinden dolayı Bakan Yardımcısı Yavuz'a, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal'a, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren'e plaket takdim etti.

Festival programı Türkiye'nin önemli bestekarlarından ve kanun icracılarından Göksel Baktagir'in konseri ile devam etti.

Festival programı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün desteği ile tarihi İtalyan Kilisesi'nde başlayan festivalde yarın "en hızlı keman sanatçısı" olarak adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdıran Muhammed Yıldırır ve kendine özgü gitar icrasıyla bilinen Bilal Karaman sahne alacak.

Festivalin üçüncü günü ise klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, "Balkan Jazz Project Konseri" ile seyirci karşısına çıkacak.

12 Ekim'de de Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı üyelerinden oluşan Trakya Ensemble, festivalin kapanış konserinde sahneye çıkacak.

Salgın tedbirleri doğrultusunda seyircisiz gerçekleştirilecek konserleri müzikseverler, Uluslararası Balkan Müzik Festivali sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

2. Uluslararası Balkan Müzik Festivali başladı
2. Uluslararası Balkan Müzik Festivali başladı
2. Uluslararası Balkan Müzik Festivali başladı
2. Uluslararası Balkan Müzik Festivali başladı

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2. Uluslararası Balkan Müzik Festivali başladı - Son Dakika

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