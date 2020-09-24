Edirne'de 20 bin iş yerine el dezenfektanı dağıtılacak

Edirne Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il genelinde iş yerlerine 20 bin el dezenfektanı dağıtılmaya başlandı.

Edirne Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il genelinde iş yerlerine 20 bin el dezenfektanı dağıtılmaya başlandı. Valilikten yapılan açıklamada, salgınla mücadelede gerekli önlemlerin titizlikle uygulandığı belirtildi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında il genelinde hijyen çalışmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, "İl merkezi ve ilçelerimizde, Valiliğimizce temin edilen 20 bin el dezenfektan spreyinin dağıtımına esnaf odalarımızın da desteğiyle başlanmıştır. Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uyalım. Birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz." ifadeleri kullanıldı.

Edirne, Esnaf, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:43 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Edirne'de 20 bin iş yerine el dezenfektanı dağıtılacak - Son Dakika

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