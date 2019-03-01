Edirne'de 204 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 204 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 204 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri ile hudut askerleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. İpsala
, Uzunköprü
, Keşan
ve Meriç
ilçesi ile merkeze bağlı Kemalköy
köyünde yapılan denetimlerde, Mısır
, Cezayir
, Fas
, Filistin
, Afganistan
, Libya
ve Suriye
uyruklu 204 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:14 Kaynak: AA
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