Son Dakika Haberleri: Edirne'de 204 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 204 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 204 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 204 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 204 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut askerleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Uzunköprü, Keşan ve Meriç ilçesi ile merkeze bağlı Kemalköy köyünde yapılan denetimlerde, Mısır, Cezayir, Fas, Filistin, Afganistan, Libya ve Suriye uyruklu 204 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:14 Kaynak: AA

Edirne Jandarma Komutanlığı, Edirne, Güncel
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