Edirne'de 205 Düzensiz Göçmen Yakalandı
19 dakika önce
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 205 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 205 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.
İpsala ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Yenikadın, İskender, Orhaniye ve Bosnaköy köylerinde yapılan denetimlerde Afganistan, Pakistan, Filistin, Suriye, Mısır, Cezayir, Somali ve Eritre uyruklu 205 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:56 Kaynak: AA
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