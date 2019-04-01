Son Dakika Haberleri: Edirne'de 209 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 209 Düzensiz Göçmen Yakalandı

28 dakika önce

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 209 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 209 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 209 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.


İpsala, Uzunköprü, Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy köyünde yapılan denetimlerde, Fas, Tunus, Cezayir, Filistin, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 209 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:26 Kaynak: AA

Edirne Jandarma Komutanlığı, Piyade, Edirne, Güncel
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