Edirne'de, 21 okula 300 hünnap fidanı dikilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de, 21 okula 300 hünnap fidanı dikilecek - Son Dakika

Edirne'de, 21 okula 300 hünnap fidanı dikilecek

6 saat önce

"Okullar hayat olsun" projesi kapsamında Edirne Merkezde faaliyet gösteren 21 okula 300 hünnap fidanı dikilecek.

Edirne'de, 21 okula 300 hünnap fidanı dikilecek, System.String[]

"Okullar hayat olsun" projesi kapsamında Edirne Merkezde faaliyet gösteren 21 okula 300 hünnap fidanı dikilecek.


Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ve Edirne Çevre Gönüllülerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği "Okullar hayat olsun" projesi kapsamında Meriç İlkokulunda hünnap fidanı dikildi.


Fidan dikim törenine Edirne Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Müzekka Bayrak, Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, Edirne Meriç İlkokulu Müdürü Azize Firdevs Turan, Edirne Çevre Gönüllüleri Başkanı Ayten Eren ve öğrenciler katıldı.


Edirne Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Müzekka Bayrak da ağacın önemine dikkat çekerek, "Ağaç, bizim kültürümüzde kutsaldır, candır. Peygamber Efendimiz de, 'Kıyametin kopacağını bile görseniz, elinizdeki fidanı dikin' demiş. Ağaçları yaşatacağız. Onlarda bir can, doğanın akciğerleridir" diye konuştu.


Edirne'de uzun zamandır yenilebilir ağaçlar çalışması yaptıklarını belirten Edirne Çevre Gönüllüleri Başkanı Ayten Eren, "Edirne Valimiz Ekrem Canalp'in destekleriyle bugün Meriç İlkokulunda ilk fidanlarımızı diktik. Edirne'de uzun zamandır yenilebilir ağaçlar çalışması yapıyoruz. Diktiğimiz ağaçlar gölge yapsın, altında oturalım, oksijen üretsinler ama üzerinde meyveleri olsun. Çocuklarımız yesin, halkımız ortak alanlarda bunlardan faydalansın. Hünnap ağacı da bunların içinde en kolay dikilebilen, su, gübre istemeyen bir ağaç türüdür. ve çok da faydalıdır" dedi.


Edirne Meriç İlkokul Müdürü Azize Firdevs Turan de ekilen fidanları öğrenciler ile birlikte koruyacaklarını söyledi. - EDİRNE

Edirne, Meriç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MEB'den Türkiye'nin Otomobili'ne nitelikli iş gücü desteği! Lisesi açılacak
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü Darbeci Hafter'in destekçisi BAE, Libya'da sivilleri hedef aldı Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü

Son Dakika Haberleri
18:05 Şentop: Bir damla petrolü bir damla kandan değerli gören anlayışlar Ortadoğu'ya barış... - Son Dakika
18:05 Yangında mahsur kalan aileyi polis ve itfaiye kurtardı - Son Dakika
18:04 Terör karargahına çevrilen okul 'Barış Pınarı' adıyla açıldı - Son Dakika
18:04 SARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına yapılan şehit... - Son Dakika
18:02 Yükümlüler sahipsiz hayvanları yuvalarına kavuşturdu - Son Dakika
17:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü - Son Dakika
16:32 Darbeci Hafter'in destekçisi BAE, Libya'da sivilleri hedef aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 18:10:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de, 21 okula 300 hünnap fidanı dikilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]