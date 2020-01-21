Edirne'de 215 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 215 düzensiz göçmen yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.



Uzunköprü, Keşan, İpsala ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Mısır, Irak, İran, Suriye, Pakistan, Afganistan ve Fas uyruklu 215 düzensiz göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.