Edirne'de 219 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 219 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 219 düzensiz göçmen yakalandı.



Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut askerleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.



İpsala, Enez, Havsa ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın, Orhaniye, Kemalköy ve Köşen köylerinde yapılan denetimlerde, Cezayir, Fas, Filistin, Bangladeş, Mısır, Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu 219 düzensiz göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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