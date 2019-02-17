Son Dakika Haberleri: Edirne'de 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

44 dakika önce

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

Merkeze bağlı Bosnaköy'de yapılan denetimlerde Filistin, Libya ve Nijerya uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:44 Kaynak: AA

Edirne Jandarma Komutanlığı, Edirne, Güncel
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