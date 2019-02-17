Edirne'de 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı
44 dakika önce
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.
Merkeze bağlı Bosnaköy'de yapılan denetimlerde Filistin
, Libya
ve Nijerya
uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:44 Kaynak: AA
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