Son Dakika Haberleri: Edirne'de 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

49 dakika önce

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskiköy yakınlarında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada Pakistan ve Afganistan uyruklu 22 kişi yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü C.A ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:54 Kaynak: AA

Eskiköy, Edirne Jandarma Komutanlığı, Uzunköprü, Edirne, Güncel
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