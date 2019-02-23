Edirne'de 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı
49 dakika önce
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
'nin Uzunköprü
ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri, Eskiköy
yakınlarında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada Pakistan
ve Afganistan
uyruklu 22 kişi yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü C.A ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:54 Kaynak: AA
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