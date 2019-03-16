Edirne'de 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne
'nin Keşan
ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü
ekipleri ilçe girişinde, şüphe üzerine Ş.G, H.A. ve M.C.A'nın kullandığı araçları durdurdu.
Aramalarda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan Pakistan
ve Afganistan
uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Gözaltına alınan sürücüler, Keşan Adliyesine sevk edildi. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan Ş.G, H.A. ve M.C.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.