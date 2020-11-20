Edirne'de 22 Kasım Diş Hekimleri Günü "erken" kutlandı - Son Dakika

Edirne'de 22 Kasım Diş Hekimleri Günü "erken" kutlandı

20.11.2020 10:57
Edirne'de 22 Kasım Diş Hekimleri Günü

Edirne'de, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne'de, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hafta sonu uygulanacak yeni tedbirler nedeniyle 2 gün önce düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende gazetecilere açıklama yapan Edirne Diş Hekimleri Odası Başkanı Ahmet Haluk Çaylı, Kovid-19 salgınında sağlık çalışanları içinde en riskli gruplardan birinin diş hekimleri olduğunu söyledi.

Kovid-19'un sağlık çalışanları için "meslek hastalığı" olarak kabul edilmesini arzu ettiklerini belirten Çaylı, "Bu yıl yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen toplumumuzun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde, her türlü bakım ve tedavinin gerçekleştirilmesinde pandemi ile savaşta önde olan meslektaşlarımızın bu önemli gününü kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim." dedi.

Edirne, Çaylı, Tören, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de 22 Kasım Diş Hekimleri Günü 'erken' kutlandı - Son Dakika


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