Edirne'de 220 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 220 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 220 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 220 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 220 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Lalapaşa, Meriç, İpsala ve Enez ilçesi ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde İran, Pakistan, Suriye, Afganistan, Mısır ve Fas uyruklu 220 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:12 Kaynak: AA
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