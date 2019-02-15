Son Dakika Haberleri: Edirne'de 221 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 221 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 221 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 221 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 221 düzensiz göçmen yakalandı.


Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut askerleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.


İpsala, Meriç, Keşan, Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın ve Orhaniye köylerinde yapılan denetimlerde, Cezayir, Fas, Nijerya, Bangladeş, Filistin, Irak, Afganistan, Suriye, Mısır, Eritre uyruklu 221 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:41 Kaynak: AA

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