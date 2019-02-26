Son Dakika Haberleri: Edirne'de 225 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 225 Düzensiz Göçmen Yakalandı

57 dakika önce

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 225 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 225 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 225 düzensiz göçmen yakalandı.


Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut askerleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.


Meriç ilçesi ile merkeze bağlı Bosnaköy ve Yenikadın köylerinde yapılan denetimlerde, Cezayir, Fas, Filistin, Bangladeş, Mısır, Suriye, Afganistan, Tunus ve Libya uyruklu 225 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:21 Kaynak: AA

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