Edirne'de 225 Düzensiz Göçmen Yakalandı
57 dakika önce
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 225 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 225 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri ile hudut askerleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. Meriç
ilçesi ile merkeze bağlı Bosnaköy ve Yenikadın köylerinde yapılan denetimlerde, Cezayir
, Fas
, Filistin
, Bangladeş
, Mısır
, Suriye
, Afganistan
, Tunus
ve Libya
uyruklu 225 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:21 Kaynak: AA
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