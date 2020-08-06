Edirne'de 227 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 600 bin lira olan 227 kilogram esrar ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın bilgi sistemleri üzerinden yapılan incelemeler ve saha personelinin elde ettiği bilgiler doğrultusunda, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan yabancı plakalı bir tır riskli olarak değerlendirildi. Gümrük idaresine 'plaka saç' cinsi eşya taşıdığı beyan edilen tır, x-ray tarama cihazına sevk edildi. Yapılan taramada tırın dorsesinin taban bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlanması neticesinde araç, arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeğinin de şüpheli yoğunluk gözlenen bölümlere tepki vermesi üzerine, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince tırın dorsesinin taban bölümünde bulunan gizli bölmeler tek tek açıldı. Toplam 15 gizli bölmedeki 209 pakete uyuşturucu test cihazı ile yapılan kontroller sonucu, paketlerin içerisinde esrar olduğu saptandı.

227 kilogram ağırlığında ve piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 600 bin lira olan uyuşturucuya ilişkin araç sürücüsü gözaltına alınırken, İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturma devam ediyor. - ANKARA