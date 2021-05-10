Edirne'de 23 Mayıs'ta koşulması planlanan 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu ertelendi

Edirne'de 23 Mayıs'ta ayında düzenlenmesi planlanan 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında ertelendi.

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği Başkanı Önder Akdağ, yaptığı yazılı açıklamada, daha sağlıklı bir organizasyon yapmak için bu kararın alındığını belirtti.

Maratonun organizasyon komitesinin toplanarak erteleme kararı aldığını aktaran Akdağ, "Yapmış olduğumuz toplantı neticesinde önümüzdeki sürecin belirsizliğinden dolayı ve daha sağlıklı bir organizasyon yapılabilmesi adına 6. Uluslararası Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu ileri tarihe ertelenmiştir. Haziran ayı başında organizasyon komitesi ile yapılacak toplantı ile kesin tarih belirlenip, siz sporcularımıza bildirilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.