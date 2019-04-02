Son Dakika Haberleri: Edirne'de 233 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 233 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Edirne'de, yası dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 233 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 233 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'de, yası dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 233 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Havsa, Keşan, Meriç ve merkeze bağlı Karakasım köyünde yapılan denetimlerde, Pakistan, Sri Lanka, Bangladeş, Ürdün, Cezayir, Irak, Filistin, Mısır ve Suriye uyruklu 233 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:55 Kaynak: AA

Edirne Jandarma Komutanlığı, Piyade, Edirne, Güncel
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