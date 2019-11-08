Son Dakika Haberleri: Edirne'de 234 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Edirne'de 234 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 234 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 234 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 234 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 234 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Keşan, Meriç ve Enez ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde gerçekleştirilen denetimlerde, Somali, Afganistan, Irak, Pakistan, Filistin ve Suriye uyruklu 234 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:30 Kaynak: AA
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