Edirne'de 236 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 236 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:29 Kaynak: AA
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 236 düzensiz göçmen yakalandı.
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Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. Uzunköprü
, Keşan
ve Meriç
ilçeleri ile sınır köylerindeki denetimlerde yakalanan Afganistan
, Pakistan
, Filistin
, Fas
, Irak
, İran
, Suriye
ve Bangladeş
uyruklu 236 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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