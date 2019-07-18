Edirne'de 241 düzensiz göçmen yakalandı
3 saat önce
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 241 yabancı uyruklu, gözetim altına alındı.
Edirne Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:52 Kaynak: AA
'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 241 yabancı uyruklu, gözetim altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti. Meriç
ve İpsala
ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde Fas
, Pakistan
, Irak
, Suriye
, Filistin
ve Cezayir
uyruklu 241 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
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