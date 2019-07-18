Son Dakika Haberleri: Edirne'de 241 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de 241 düzensiz göçmen yakalandı

3 saat önce

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 241 yabancı uyruklu, gözetim altına alındı.

Edirne'de 241 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 241 yabancı uyruklu, gözetim altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

Meriç ve İpsala ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde Fas, Pakistan, Irak, Suriye, Filistin ve Cezayir uyruklu 241 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Piyade, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:52 Kaynak: AA
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