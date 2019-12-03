Son Dakika Haberleri: Edirne'de 245 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de 245 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 245 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Edirne'de 245 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 245 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.


Enez, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Afganistan, Bangladeş, Pakistan, Suriye, Irak ve Cezayir uyruklu 245 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:04 Kaynak: AA
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